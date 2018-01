Weiteres Spitzengespräch Union - SPD in Berlin begonnen

Spitzentreffen in der CDU-Zentrale in Berlin

Spitzentreffen in der CDU-Zentrale in Berlin ©APA (AFP)

Im Rahmen der Verhandlungen über eine neue Große Koalition in Deutschland sind die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD zu einem weiteren Spitzentreffen zusammengekommen. CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef Martin Schulz trafen einander am späten Sonntagnachmittag in der CDU-Parteizentrale in Berlin.

Zuvor war bereits das ganze Wochenende über auf Fachebene beraten worden. Für Sonntagabend waren weitere Koalitionsverhandlungen in einer größeren Runde von Spitzenpolitikern der drei Parteien geplant. Inhaltliche Zwischenstände wurden zunächst nicht bekannt. Die Koalitionsverhandlungen sollen möglichst bis zum 4. Februar abgeschlossen werden.