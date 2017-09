Weiterer Terminplan des ÖFB-Teams mit vielen Fragezeichen

Wesentliche Punkte müssen noch geklärt werden - © APA

Während die österreichische Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in die Zielgerade einschwenkt, bastelt der ÖFB am weiteren Terminplan von David Alaba und Co. Allerdings ist im Moment für die Zeit nach der am 9. Oktober mit dem Moldau-Auswärtsspiel zu Ende gehenden Gruppenphase noch kein einziges Länderspiel fixiert, weil zwei wesentliche Punkte nicht geklärt sind.