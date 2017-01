Weiterer Schlag gegen Schlepper in Deutschland und Italien

Zumindest 29 Flüchtlinge wurden nach Deutschland geschleppt - © APA (Archiv/dpa)

Die deutsche Bundespolizei hat in der Vorwoche eine weitere Aktion gegen ein Schleppernetzwerk gesetzt, das auch in Zusammenhang mit einer im vergangenen November zum Teil in Österreich ausgehobenen Gruppe steht. Am vergangenen Donnerstag wurden in Berlin und Mönchengladbach zwei Gesuchte verhaftet, außerdem gab es mehrere Hausdurchsuchungen. Ein weiterer Verdächtiger wurde in Bozen verhaftet.