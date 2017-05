Weitere Verhaftungswelle in der Türkei

Sie sollen sich unter anderem dadurch verdächtig gemacht haben, dass sie verschlüsselte Messenger-App ByLock genutzt haben. Sie ist nach offizieller Darstellung ein Kommunikationsmittel des Gülen-Netzwerkes.

Weitere Haftbefehle sind nach einem Bericht des Fernsehsenders CNN Türk gegen Dutzende Mitarbeiter der Behörden für die Finanz- und die Telekommunikationsaufsicht erlassen worden. Auch diese Maßnahmen stünden im Zusammenhang mit den Aktionen gegen Gülen-Anhänger.

Die Regierung macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch im Juli des vergangenen Jahres verantwortlich. Der in den USA lebende Gülen hat die Anschuldigungen zurückgewiesen.

Am Montag hatte ein Prozess gegen Dutzende ranghohe Offiziere begonnen, denen Verschwörung und Vorbereitung des Putschversuches vorgeworfen wird. Insgesamt stehen in dem Verfahren mehr als 200 Personen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haftstrafen. Unter den Angeklagten sind der frühere Chef der türkischen Luftwaffe sowie weitere Generäle, Oberste und Majore. Auch Gülen ist unter den Angeklagten. Gegen ihn und zahlreiche weitere Personen wird in Abwesenheit verhandelt.

(APA/ag.)