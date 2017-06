Weitere Opfer nach Explosion in Chemiewerk in China gefunden

Einen Tag nach einer Gasexplosion in einem Chemiewerk in Ostchina sind zwei weitere Leichen gefunden worden. Damit steigt die Zahl der Toten auf zehn, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag berichtete. Das Unglück geschah in der Nacht auf Montag in dem petrochemischen Werk Linyi Jinyu in der Lingang Wirtschaftszone der Stadt Linyi (Provinz Shandong).

Ein Flüssiggastankwagen sei explodiert und habe die Ladezone in Brand gesetzt. Mehrere andere Tanks mit Gas und auch Isooktan hätten dadurch Feuer gefangen, berichtete Xinhua. Die Ursache des Unglücks war nicht bekannt. Der Eigentümer wurde in Polizeigewahrsam genommen. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken