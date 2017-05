Weitere Kritik an Gesetzesentwurf zu Primärversorgung

Nach der Ärztekammer und den nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen haben sich weitere Organisationen mit Kritik am Gesetzesentwurf für die medizinische Primärversorgung zu Wort gemeldet. So beklagt etwa die Apothekerkammer, dass öffentliche Apotheken mit dem Entwurf nicht in die Strukturen der Primärversorgung eingebunden würden. Dies sei eine “gravierende Lücke” im System.

Dem Seniorenrat reichen die geplanten längeren Öffnungszeiten von Montag bis Freitag einschließlich der Tagesrandzeiten nicht aus. Er fordert eine Ausweitung der Öffnungszeiten auch auf das Wochenende, da nur dadurch eine Entlastung der Spitalsambulanzen zu erreichen sei. Die Industriellenvereinigung wiederum lehnt den Ausschluss gewinnorientierter privater Anbieter mit Ausnahme der Ärzte ab. Dadurch werde das potenzielle Teilnehmerfeld stark eingeschränkt, was starken Einfluss auf die Versorgungswirksamkeit haben könne. Der Gemeindebund hält das Ziel, bis 2021 zumindest 75 Primärversorgungseinheiten zu errichten, für unrealistisch und plädiert stattdessen dafür, zunächst einen Pilotversuch pro Bundesland zu starten. Zuvor hatte bereits die Ärztekammer ihre zunächst positive Einschätzung wieder zurückgenommen und den Gesetzesentwurf als "absolut entbehrlich" bezeichnet sowie dafür plädiert, den Entwurf nicht umzusetzen. Auch die nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe äußerten massive Kritik, sie fühlen sich in dem Entwurf "grob vernachlässigt und erfahren sogar eine Schlechterstellung". (APA)