Weitere Kanalinspektionen in Mäder

Die Kanalinspektion in Mäder wird auch in diesem Jahr fortgesetzt

Die Kanalinspektion in Mäder wird auch in diesem Jahr fortgesetzt ©Michael Mäser

Die Kanalinspektion in Mäder wird auch in diesem Jahr fortgesetzt ©Michael Mäser

Auch in diesem Jahr werden die Arbeiten zu einem Kanalkataster in Mäder fortgesetzt.

Mäder Bereits in den vergangenen beiden Jahren wurde damit begonnen, sämtliche Kanäle in Mäder zu überprüfen. In diesem Jahr erfolgt die Inspektion der Hausanschlüsse.

Lebensdauer der Leitungen erhöhen

„Die Gemeinde Mäder ist bemüht die Infrastruktur für die Daseinsvorsorge möglichst effizient und kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Dazu ist es notwendig die Anlagen in einem guten Zustand zu erhalten und zu wissen wo mit kleinen Reparaturen die Lebenszeit verlängert werden kann“, erklärt Bürgermeister Rainer Siegele die Arbeiten zum Kanalkataster in Mäder. Zu diesem Zweck wurden bereits in den vergangenen beiden Jahren sämtliche Kanäle gespült und dann mit einer Videokamera befahren und gefilmt. So konnten Schäden an den Leitungen erkannt werden und die notwendigen Instandsetzungen wurden dann promt erledigt.

1.000 Hausanschlüsse werden überprüft