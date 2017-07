Weitere Hühner nach Unfall mit Geflügel-Transporter gerettet

Drei Hühner bekamen Asyl - © APA (Archiv)

Nach dem Unfall eines Geflügel-Transporters am Dienstag auf der Westautobahn (A1) in Oberösterreich, haben Mitarbeiter der Asfinag und der Autobahnpolizei Haid am Freitagnachmittag drei weitere Hühner im Bereich der Ausfahrt Asten/Sankt Florian eingefangen. Die Tiere bekamen Asyl in einer privaten Kleintierzucht, wo bereits das Huhn “Lisl” vom verunglückten Transporter untergebracht wurde.