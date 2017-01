Weitere HDP-Abgeordnete in der Türkei festgenommen

Der türkische Staat geht weiter gegen die HDP vor - © APA (AFP/Dogan News)

Trotz anhaltender internationaler Kritik ist eine weitere Parlamentarierin der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP in der Türkei im Zuge von Terrorermittlungen festgenommen worden. Die Abgeordnete des südosttürkischen Wahlkreises Batman, Ayse Acar Basaran, sei am Freitag in Ankara in Polizeigewahrsam genommen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.