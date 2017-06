Weitere Festnahme nach Anschlag von Manchester

Die Polizei nahm einen Mann in Manchester fest - © APA (AFP)

Knapp zwei Wochen nach dem Selbstmordanschlag von Manchester hat die britische Polizei einen weiteren Verdächtigen in dem Fall festgenommen. Der Mann sei in der nordenglischen Stadt gefasst worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Damit befänden sich derzeit insgesamt elf Männer im Zusammenhang mit der Tat in Haft.