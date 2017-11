Weitere Erdurnengräber am Altacher Friedhof

In den vergangenen Wochen konnten weitere 58 Erdurnengräber seiner Bestimmung übergeben werden.

Altach Bereits seit einigen Jahren wird in Altach an der Erweiterung des Ortsfriedhofes geplant. Im Jahr 2015 wurden dazu auch insgesamt 40 Erdurnengräber errichtet, welche aber bereits wieder zu über 80 Prozent belegt sind.

Nachdem bereits vor zwei Jahren die bestehende Urnenwand am Altacher Friedhof zu 90 Prozent belegt war, wurden in einer ersten Etappe im Frühjahr 2015 40 Erdurnengräber geschaffen. Da über zwei Drittel aller am Altacher Friedhof durchgeführten Bestattungen Urnenbeisetzungen sind, waren die neuen Erdurnengräber schnell vergeben. Aus diesem Grund wurden in den letzten Monaten insgesamt 58 neue Erdurnengräber geschaffen. Nachdem die bestehenden Fundamente der Grabsteine entfernt wurden, folgte die Gestaltung der neuen Gräbersegmente in Vierer- bzw. Sechsergruppen.