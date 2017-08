Weitere “Bearbeitungsversäumnisse” von Anzeigen in Linz

Anfang Juni war bekannt geworden, dass die Finanzpolizei eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Linz geschickt hatte. Seit längerer Zeit würden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz und andere Normen im Baugewerbe nicht zeitgerecht bearbeitet, so dass es in mindestens 170 Fällen zu förmlichen Einstellungen wegen Verjährung gekommen sei.

Zudem sollen in besagter Magistratsabteilung – wegen Personalmangels – rund 450 Anzeigen der Wirtschaftskammer gegen Gewerbetreibende “generell nicht bearbeitet worden” sein, heißt es jetzt in dem Medienbericht. Diese Verdachtsmomente seien auch “seit einiger Zeit Gegenstand der Untersuchungen”, erklärte ein Sprecher der Stadt. Nach Auftauchen der ersten Vorwürfe im Juni wurde eine Prüfung der betroffenen Abteilung durch das Kontrollamt veranlasst.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bestätigte dem “Kurier”, dass in den vergangenen Tagen ein Schreiben eingegangen sei, wo von der Ausweitung der mutmaßlichen Missstände auf andere Bereiche die Rede ist. Ob strafrechtliche Tatbestände vorliegen, werde ebenso geprüft wie jene Fälle, die das Baugewerbe betreffen.

In einer gemeinsamen Presseaussendung fordern Grüne, ÖVP und NEOS Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) auf, angesichts der Ausweitung der “Akten-Affäre endlich an einer umfassenden, transparenten Aufklärung mitzuwirken, um den Schaden für unsere Stadt so gut als möglich zu begrenzen”. So weigere sich Luger, den Kontrollausschuss zu informieren, was magistratsinterne Prüfungen bisher ergeben haben und welche Schritte seit dem Bekanntwerden des Falls gesetzt wurden, kritisieren die Parteien.

(APA)