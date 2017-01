Weitere Anzeige wegen sexuellen Übergriffs in Salzburg

Die Polizei ermittelt - © APA (Gindl)

Nachdem bis Sonntagnachmittag bereits drei Anzeigen wegen sexueller Belästigung in der Silvesternacht in der Stadt Salzburg bei der Polizei eingebracht worden waren, ist am Montag ein weiterer Verdachtsfall bekannt geworden. Eine 31-jährige Deutsche soll auf dem Residenzplatz in der Altstadt von einem 18-Jährigen bedrängt worden sein. Der Asylwerber war offenbar stark alkoholisiert.