Weitere 33 mutmaßliche Putschisten in Türkei festgenommen

In der Türkei hat die Polizei bei mehreren Razzien 33 mutmaßliche Putschhelfer festgenommen. Es handle sich um Mitarbeiter des Forschungsinstituts Tubitak, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Sie stünden in Verdacht, den verschlüsselten Messagingdienst ByLock verwendet zu haben.

Nach Darstellung der Regierung wurde dieser auch von Anhängern des im US-Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen eingesetzt. Die Regierung in Ankara wirft ihm vor, hinter dem Putschversuch im vergangenen Jahr zu stehen. Gülen weist dies zurück. Neben den Tubitak-Mitarbeitern wurden Sicherheitskreisen zufolge 30 Menschen wegen mutmaßlicher Verbindungen zur verbotenen KurArbeiterpartei PKK in der Provinz Sirnak festgenommen. Seit dem gescheiterten Militärputsch sind rund 150.000 Menschen entlassen oder suspendiert worden. Darüber hinaus wurden mehr als 50.000 Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, mit den Putschisten zusammengearbeitet zu haben. Menschenrechtler und westliche Verbündete fürchten, dass der versuchte Staatsstreich genutzt wird, um gegen Kritiker vorzugehen.