Weiter Kritik an Kickls Kommunikationschef

Die Bestellung des ehemaligen "unzensuriert.at"-Gründers Alexander Höferl zum Kommunikationschef von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat am Donnerstag erneut für Kritik gesorgt. Es sei "keine Überraschung, dass die FPÖ trotz Regierungsbeteiligung auf ihrem ewiggestrigen Kurs bleibt", meinte dazu Willi Mernyi, der Vorsitzende des Mauthausen Komitees Österreich (MKÖ).

Kritik übte Mernyi auch an der Forderung des neuen FPÖ-Klubobmanns Johann Gudenus, für Flüchtlinge in Wien Asyl-Großquartiere am “Stadtrand” einzurichten und die individuelle Unterbringung zu beenden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) könne “noch so oft behaupten, die FPÖ habe sich gemäßigt”, so der MKÖ-Vorsitzende. “Tatsächlich ist sie unverändert rechtsextrem, antisemitisch und menschenverachtend – eine massive Belastung für Österreich.”