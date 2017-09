Weißrussland bekräftigt militärische Bindung an Russland

Truppen aus Russland und Weißrussland hatten am Donnerstag die lang angekündigte Übung begonnen. Nach Angaben aus Moskau und Minsk nehmen rund 12.700 Soldaten teil. Westliche Experten gehen aber von Zehntausenden Beteiligten aus. Sie vermuten, dass Russland mit der Angabe kleinerer Zahlen eine obligatorische internationale Beobachtung umgehen will. Die erhöhte russische Militärpräsenz hat vor allem in Polen und im Baltikum Sorgen ausgelöst.

Der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow versuchte in einem Telefonat mit NATO-General Curtis Scaparrotti am Donnerstagabend die Bedenken zu zerstreuen. Gerassimow habe bekräftigt, dass die Übung defensiv ausgerichtet sei, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Das Telefonat habe auf Initiative der NATO stattgefunden. Die Generäle hätten vereinbart, den Kontakt fortzusetzen.

(APA/dpa)