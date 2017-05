Weißhaidinger startet bei Diamond-League in Shanghai

Ein Sieg würde 10.000 Dollar Preisgeld bringen, für den Gesamtsieg am Saisonende gibt es 50.000 Dollar. “Ich kann es, ehrlich gesagt, kaum glauben. Ich hatte mich längst damit abgefunden, nicht in Shanghai, dafür nur eine Woche später beim Meeting in Halle zu starten”, war Weißhaidinger überrascht. “Jetzt werden wir bei beiden Events an den Start gehen – eine bessere Formüberprüfung zum Saisonstart hätten wir uns nicht wünschen können”, meinte sein Coach Gregor Högler.

Das Duo hofft, dass der Weltranglisten-Dritte an seine Bestweite von 67,24 m aus dem Jahr 2015 schon in China herankommen kann. “Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Luki die Marke heuer knackt”, glaubt Högler.

Weißhaidinger wird in Shanghai übrigens eine Premiere im Diskusbewerb erleben. Erstmals werden Frauen und Männer gemeinsam in einem Wettbewerb starten und abwechselnd werfen. Die Wertung erfolgt getrennt. Wie der Leichtathletik-Weltverband am Montag mitteilte, soll dieses Pilotprojekt bei Meetings in Oslo (15. Juni) und Stockholm (18. Juni) fortgesetzt werden.

(APA)