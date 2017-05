Weißhaidinger gewann in Linz mit Stadionrekord von 65,35 m

Der Weg Richtung WM stimmt - © APA (Archiv/EXPA)

Lokalmatador Lukas Weißhaidinger hat zum Auftakt der Austrian-Top-Meeting-Serie in Linz an seine bisher starken Saisonleistungen angeschlossen. Der Olympia-Sechste gewann am Donnerstag den Diskuswurf mit 65,35 Metern. Damit übertraf der 25-Jährige den Stadionrekord aus dem Jahr 1983 um mehr als einen Meter und bestätigte auch das WM-Limit von 65,00 m.