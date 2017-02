Trump trifft NATO-Bündnispartner Ende Mai

Trump zeigte sich nicht immer als Fan der NATO - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump wird im Mai die politischen Führer der NATO-Mitgliedstaaten treffen. Das teilte das Weiße Haus am Sonntag nach einem Telefonat Trumps mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit. Trump habe in dem Gespräch seine “starke Unterstützung für die NATO” bekundet und seine Teilnahme an dem Treffen Ende Mai zugesagt.