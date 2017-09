Weißer soll zwei Schwarze in Louisiana erschossen haben

Die Polizei im US-Bundesstaat Louisiana ermittelt gegen einen 23-jährigen Weißen, der zwei Schwarze erschossen haben soll. Das sagte der Polizeichef von Baton Rouge, Jonny Dunnam, am Dienstag. Der Mann wurde am Montag festgenommen. Die Ermittler hatten zuvor nicht ausgeschlossen, dass die Taten rassistisch motiviert waren. Am Dienstag wollten sie sich nicht zu einem möglichen Motiv äußern.

Die Taten ereigneten sich in der vergangenen Woche innerhalb weniger Tage in der Hauptstadt des südlichen US-Bundesstaates. Bei den Opfern handelt es sich um einen Obdachlosen sowie einen Tellerwäscher. Nach Polizeiangaben schoss der Täter in beiden Fällen aus einem Auto heraus auf die Männer und stieg dann aus, um erneut auf sie zu zielen. Die Ermittler fahndeten nach einem roten Wagen, so geriet der Verdächtige ins Visier. “Ich bin überzeugt, dass dieser Mörder wieder getötet hätte”, sagte Polizeichef Dunnam. Der Mann wird zudem beschuldigt, auf das Haus einer schwarzen Familie geschossen zu haben. Dabei wurde niemand verletzt. Der Sender WAFB berichtete unter Berufung auf Kreise, bei dem Verdächtigen sei eine Rede von Adolf Hitler gefunden worden. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken