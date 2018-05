Weiße Weste für Gemeindechef

Lech - Der Verdacht des Amtsmissbrauchs gegen den Lecher Bürgermeister Ludwig Muxel ist vom Tisch.

Der Lecher Bürgermeister Ludwig Muxel sah sich in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Widmungsvergaben für Ferienwohnungen mit einer Reihe von Anzeigen konfrontiert. Auch der Verdacht des Amtsmissbrauchs wurde gegen den Langzeitgemeindechef erhoben. Jetzt attestiert ihm die Justiz eine weiße Weste: Nachdem die Staatsanwaltschaft Feldkirch bereits Ende letzten Jahres ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt hat, zieht das Landesgericht nach und hält die Vorgangsweise in Sachen Zweitwohnsitze am Arlberg für korrekt. Dies bestätigte Muxel im Gespräch mit den VN. Damit werde die klare Haltung der Gemeinde bekräftigt.