Weirather vermisst gegen den Strom schwimmende Typen

Kitz-Vermarkter Harti Weirather vermisst im heutigen Skizirkus "gegen den Strom schwimmende Typen" wie Hermann Maier. Dieser sei ein "Glücksfall" für den Skisport gewesen, ebenso wie Alberto Tomba. Den Grund für das Fehlen solcher Typen sah Weirather in erster Linie in der "Social-Media-Entwicklung", die zur "Uniformiertheit" beitrage, wie er der APA-Austria Presse Agentur sagte.

Heutzutage könne man “als Sportler gar nichts mehr machen, ohne beispielsweise mit einem Handy gefilmt zu werden”. “Dass man da automatisch stromlinienförmig wird und mit der Masse mitschwimmen muss, ist irgendwie auch klar. Mann muss einfach übervorsichtig sein”, erklärte Weirather. Dies gelte für den Sport generell.

Diese Entwicklung war auch zu Hermann Maiers Glanzzeiten in der Form noch nicht eingetreten, gab der Tiroler zu bedenken. Doch der Flachauer sei einfach auch aufgrund seines Sturzes in Nagano, der sich demnächst zum 20. Mal jährt, und anderer Anekdoten einmalig gewesen. Dies gelte auch für Tomba, ein “absoluter Glücksfall”, der in einer Nicht-Skination wie Italien für Formel-1-Einschaltquoten gesorgt habe.

“Ich hoffe, dass sich immer wieder jemand herauskristallisiert, der gegen den Strom schwimmt”, sagte Weirather, denn: “Interessant sind Typen, die immer anders sind als alle anderen.” Einen solchen Typ sieht der Profi-Vermarkter in dieser Form im Skisport derzeit nicht. Marcel Hirscher beispielsweise sei “ungewöhnlich sportlich erfolgreich”. Durch dieses ungewöhnlich sportlich erfolgreiche Sein könne man sich aber auch gar keine Eskapaden erlauben, denn dies erlaube die Zeit einfach nicht: “Der hätte gar keine Luft dazu, das geht gar nicht”.

Angesprochen auf mögliches Optimierungspotenzial der Marke Skiweltcup, meinte Weirather: “Mein Wunsch wäre es, mehr Qualität reinzubringen. Lieber weniger Weltcuporte, und dafür mehr Qualität. Weniger ist mehr.” Aber dies sei natürlich sehr schwer durchzusetzen, weil jedes Land eine gewisse Anzahl an Rennen wolle. Aber auf der anderen Seite weise man inzwischen auch “gewaltige Klassiker” wie Kitzbühel, Schladming, Wengen oder Adelboden auf. Aber es gebe natürlich auch Orte, bei denen man sich frage: “Muss das sein?”

Kritisch sieht Weirather auch die Vergabe-Politik des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Winterspiele wie demnächst in Pyeongchang oder auch in Sotschi stattfinden zu lassen, sei “Schwachsinn hoch drei”. Dies habe unter anderem Sportstätten zur Folge, die nach Olympia “verrotten” würden, weil sie nicht mehr genutzt werden. Das Ex-Skiass verlangte ein “back to the roots” und kritisierte den “Gigantismus”, der mit Olympischen Spielen einhergehe.

Die Angst vor dem Gigantismus sei es auch gewesen, die die Tiroler Bevölkerung mehrheitlich gegen die Bewerbung für Olympia 2026 habe stimmen lassen, meinte Weirather. Er fand das Ergebnis der Befragung aber “extrem schade”, denn Tirol bzw. Innsbruck wäre für ein “back to the roots” gestanden. “Ein ‘Ja’ wäre auch ein wichtiges Zeichen an das IOC gewesen”, betonte der Tiroler.