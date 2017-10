Weinstein verlässt Führung seiner Firma

Sexuelle Übergriffe weist er zurück - © APA (Getty)

Der US-Filmproduzent Harvey Weinstein verlässt nach den Vorwürfen der sexuellen Belästigung und des Missbrauchs nun auch den Aufsichtsrat seines Unternehmens. Das teilte das Führungsgremium am Dienstag mit. Als Firmenchef war Weinstein bereits am 8. Oktober entlassen worden. Das Unternehmen gehört zu den einflussreichsten in Hollywood gehört und hat u.a. den Film “The King’s Speech” produziert.