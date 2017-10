Wein, Yoga und High-Heels – 99 und Fit

Heute sieht man auf Instagram viele Yogis. Sie sind meist Veganer, trinken viel Wasser und zeigen sich sportlich-modern. Anders Täo Porchon-Lynch aus New York. Die 99-jährige trägt am liebsten große Ohrringe, hat häufige bunte Fingernägel, trägt immer High-Heels (außer wenn sie Yoga macht) und liebt Wein über alles. Die fite Rentnerin gibt an nie Wasser zu trinken, sie lebt von Wein und Tee.

Porchon-Lynch ist in Indien geboren und zog 1940 nach London. Im laufe ihres Lebens hat sie so einiges erlebt, sie tanzte unter anderem für Soldaten und zog schließlich nach Hollywood. Sie machte Bekanntschaft mit Berühmtheiten wie Mahatma Gandhi, Noël Coward, Marilyn Monroe und dem Dalai Lama.

Nach dem Tod ihres Mannes 1982 began sie Yoga zu unterrichten. Noch heute unterrichtet sie bis zu 5-mal die Woche und bereist die Welt um Workshops zu geben.

Mit nur acht Jahren entdeckte sie Yoga für sich. Trotz 3 Hüftoperationen lässt sie sich nicht aufhalten.

Als 2012 der Fotograf Robert Sturman im Central Park in New York Fotos von ihr machte und diese online postete, wurde sie bekannt. Die Bilder wurden viral und die Dame wurde zum Social Media Star.

Sie hatte auch schon einen Tanz-Auftritt bei “America´s Got Talent”, dort tanzte sie mit einem 26-jährigen. Vor kurzem modelte sie für Athleta, eine Marke von Gap Inc.

Die 99-jährige ist alles andere als eine alte Dame. Sie macht täglich Yoga, ist auf Instagram aktiv, trägt nur High-Heels und liebt Wein.

