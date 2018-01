Wein trifft Kunst

Die Raiffeisenbank Lech lädt am Freitag, den 9. Februar 2018 um 16:00 Uhr zur Weinverkostung mit dem Weingut Constantia Glen (Südafrika).

In der Raiffeisenbank Lech zeigt Johannes Kaufmann neue Landschaftsmotive aus der Region. Die Kunst von Johannes Kaufmann definiert sich in realistischer Impression und lässt einen eintauchen in eine Wucht an Emotion und Farbe. Seine Werke stehen für exklusive, gemalte Ästhetik. Sie sind individuell, strotzen vor Esprit und Zeitgeist und sind dennoch zeitlos.