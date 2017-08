Weiler setzt auf LED Leuchten

Weiler. (mima) Nicht nur weil es gesetzlich vorgeschrieben wird, sondern vor allem auch aus energiesparenden Gründen setzt die Gemeinde Weiler auf LED Leuchten. Moderne LED-Technik ermöglicht es, den Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung um über 50 Prozent zu reduzieren.

Investition in die Zukunft

Rund 170 Straßenleuchten sorgen in Weiler für Sicherheit und Sichtbarkeit. Bisher waren alle Leuchten mit Halogendampflampen ausgestattet, deren Austausch nun vom Gesetzgeber vorgeschrieben wurde. Der Umwelt, aber auch der Gemeindefinanzen zuliebe, entschloss sich auch Weiler auf Umrüstung auf LED Lampen. Während die alten Lampen einen Energieverbrauch von 80 W/h aufwiesen, begnügen sich die LED-Lampen mit nur 28W/h. Im Zuge dieser Umrüstung wurden auch die Gläser ausgetauscht. Die Gesamtkosten dieses Projekts betrugen 73.000 Euro. „Diese Investition in die Zukunft wird sich durch den stark verringerten Energieverbrauch in ca. acht Jahren amortisiert haben“, so Bürgermeister Dietmar Summer.