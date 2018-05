Weiler schließt die Bücher von 2017

Bei der Gemeindevertretersitzung in Weiler wurde vergangene Woche der Rechnungsabschluss für das Jahr 2017 beschlossen.

Eines der bedeutendsten Projekte im Jahr 2017 in der Gemeinde Weiler war dabei die Abrechnung der bisherigen Kosten für das Entwässerungsprojekt Halde. Rund 918.000 Euro wurden im vergangenen Jahr in dieses Projekt investiert und auch noch 2018 wird sich die Gemeinde damit beschäftigen. Dynamisch entwickeln sich auch die Ausgaben für die vorschulische Erziehung (Kindergarten, Kinderbetreuung) und haben im Vergleich zum Jahr 2016 um rund 16 Prozent zugelegt. „Daneben hat sich die Gemeinde allderdings auf das Nötigste beschränkt und nur kleinere Gerätschaften sowie eine Photovoltaikanlage für den Bauhof angeschafft“, erklärt Finanzexperte Mag. Edgar Palm.

Während die Anteile aus den Ertragsanteilen aufgrund der wirtschaftlichen Lage stabil blieben, musste die Gemeinde Weiler Einbußen bei der Kommunalsteuer hinnehmen, da vereinzelt Betriebe abgewandert sind. Auf der anderen Seite ist bei den Ausgaben für die Gesundheit und das Sozialwesen eine Entspannung eingetreten. Während in den vergangenen Jahren jährlich deutliche Zunahmen zu beklagen waren, liegt der Zuwachs bei den Sozialausgaben bei gerade mal plus 5 Prozent zum Vorjahr und die Gesundheitskosten sind sogar erstmalig gesunken. „Betrachtet man den Jahresabschluss 2017 aus wirtschaftlicher Sicht, so setzt sich die Entwicklung der letzten Jahre fort“, erklärt Finanzberater Edgar Palm weiter. In der laufenden Gebarung ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 145.428 Euro – dies ist im Verhältnis zum Voranschlag erfreulicherweise eine Steigerung, fällt gegenüber den Abschlüssen der Vorjahre allerdings schlechter aus.