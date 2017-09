Weiler feiert neuen Pfarrprovisor

Weiler Seit einigen Wochen hält Dr. Marius Ciobanu bereits die Sonntagsgottesdienste in der Pfarrkirche Weiler und wird nun am kommenden Sonntag offiziell als Pfarrprovisor der Gemeinde eingeführt.

Nicht alltäglicher Gottesdienst

Ciobanu stammt aus Rumänien und wurde 2004 zum Priester geweiht. Drei Jahre diente er als Kaplan in Bludenz und weitere drei Jahre als Pfarrer in Schoppernau und Schröcken. Nach einem Studium an der jesuitischen Universität Gregoriane in Rom kehrte er nach Vorarlberg zurück und übernimmt nun als Pfarrprovisor die Pfarre Weiler. Am kommenden Sonntag, dem 24. September findet die feierliche Einführung des Priesters in seine verantwortungsvolle Aufgabe statt. Um 9 Uhr findet dazu die Aufstellung auf dem Schulplatz statt, von wo es anschließend in die Pfarrkirche zu diesem nicht alltäglichen Festgottesdienst geht. Die Feierlichkeiten werden musikalisch durch den Kirchenchor, s´Wyllar Chörle, den Chor Montfort Voices und die Harmoniemusik Weiler begleitet. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucher zur Agape auf dem Kirchplatz eingeladen. MIMA