Weiler erhält die Papiertonne

Weiler. (mima) Die Papiertonne setzt sich in immer mehr Gemeinden durch. In den letzten Jahren haben zahlreiche Gemeinden ihr Papiersammelsystem umgestellt – auch die Gemeinde Weiler folgt nun diesem System.

71,5 Kilo Altpapier pro Einwohner

Vor mittlerweile über fünf Jahren war Nenzing die erste Gemeinde in Vorarlberg, die ihren Bürgern eine Tonne kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Mittlerweile sammeln über 200.000 Vorarlberger das Altpapier in ihrer eigenen Papiertonne, Die Gemeinde Weiler hat dazu ebenfalls den Bedarf erhoben und es hat sich gezeigt, dass jede erwachsene Person in Weiler ganze 71,5 Kilogramm Altpapier pro Jahr „produziert“. Dazu wird mit der Einführung der Papiertonne auch dem Missbrauch der Containerstandplätze entschlossen entgegen gewirkt.

Papiertonne wird ausgeliefert

Für Objekte mit bis zu drei Haushalten wird eine Tonne mit 240 Liter Fassungsvermögen bereitgestellt, Objekte ab vier Haushalten erhalten eine Tonne mit 1.100 Liter Fassungsvermögen. Die Mitarbeiter des Bauhofes haben dazu die entsprechenden Tonnen in den vergangenen Wochen vorbereitet und werden diese nun im Laufe des September an sämtliche Haushalte in Weiler ausliefern. „Die anfallenden Kosten sind mit der Einsparung der Reinigungs- und Entsorgungskosten bei den Altstoff-Sammelstellen gedeckt. Die Teilnahme an diesem Sammelsystem ist nicht verpflichtend – es besteht die Möglichkeit, sich im Gemeindeamt davon abzumelden“, so die offizielle Information aus dem Gemeindeamt von Weiler.

Altpapiercontainer werden entfernt

Das neue Sammelsystem bringt auch den Haushalten und gerade nicht zu sehr mobilen Personen einen Vorteil, da das Papier vor der Haustüre abgeholt wird. Die Abholung der kleinen Tonne erfolgt im 4-Wochen-, die der großen im 2-Wochen-Rhythmus. Die Papiercontainer in den Sammelstellen Dorfmitte und Gehrenstraße werden vorerst noch zur Verfügung stehen, sollen nach einer Übergangsfrist von vier Wochen aber ebenfalls entfernt werden. Die Altpapiersammlung durch den Sozialarbeitskreis der Pfarre bleibt bis auf weiteres bestehen