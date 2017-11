Weihnachtsvorfreude im Hatlerdorf

Kunsthandwerkskeller „Zur Augenweide“ lädt zur Weihnachtsausstellung.

Dornbirn. Neben der Gärtnerei Huschle lockt am kommenden Wochenende (17. – 19. November) noch ein weiterer Advent-Höhepunkt ins Hatlerdorf. Die Weihnachtsausstellung in der Kreativwerkstatt „Zur Augenweide“ hat sich bereits bis weit über Dornbirns Grenzen einen Namen gemacht und lockt jährlich Besucher aus dem ganzen Ländle in die Bäumlegasse.