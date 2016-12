“Weihnachtsstreik” bei Amazon in Deutschland

Tarifkonflikt dauert bereits seit 2013 an - © APA (dpa)

Die deutsche Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte beim Versandhändler Amazon zu “Weihnachtsstreiks” aufgerufen. Amazon-Mitarbeiter in Verteilzentren in Nordrhein-Westfalen und Bayern würden von Mittwoch in der Früh bis zum 24. Dezember die Arbeit niederlegen, teilte ver.di am Mittwoch mit.