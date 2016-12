Weihnachtsspende der Lions Rheintal amKumma

v.l. Thomas Lang (Präsident Lions Rheintal amKumma) bei der Spendenübergabe an Elmar Stüttler (Tischlein Deck Dich) - © Quelle: Verein

Götzis (ver) Die Lions Rheintal amKumma mit Präsident Thomas Lang an der Spitze überreichten im Dezember eine Spende in der Höhe von 1000.- Euro an Elmar Stüttler vom Verein „Tischlein Deck Dich“.