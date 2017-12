Weihnachtsparties im Ländle: Hier geht's rund zum Christfest

Nicht jeder feiert gerne zu Haus Weihnachten: Am 23. und 24. Dezember steigen im Ländle Parties. Diese bieten Feierfreudigen Weihnachtsstimmung abseits von Christbaum und "Oh Tannenbaum".

Fresh Meat – Weihnachtsfeier Im Conrad Sohm in Dornbirn steigt am 23. Dezember von 22 bis 5 Uhr die offizielle Weihnachtsfeier. Gefeiert wird ganz nach dem Motto “Jesus feiert Geburtstag und wir feiern mit.”. Für Unterhaltung ist gesorgt: Neba, Mercedes Bounce, Yung E.Schiele, Zouzou und Serval heizen so richtig ein. Eintritt ist ab 18 Jahren.

Weihnachtsparty S’Pub in Schwarzach feiert am 23. Dezember von 20:20 bis 2 Uhr Weihnachten. Für die passende Stimmung sorgt DJ Gerry. Der perfekte Weihnachtsspaß für Partygänger ab 18 Jahren.

Night before Christmas In der Bunt Bar in Feldkirch geht’s am 23. Dezember ab 22 Uhr rund. Entertainer Thomas T. “beglückt” mit Tanzmusik, auch das Ambiente passt. Tim Burton hätte seine große Freude.

Pre X-Mas Party Auch das Mauerwerk in Bürs veranstaltet eine X-Mas Party: Am 23. Dezember von 20 bis 4 Uhr. The Wonka Brothers sorgen für musikalische Genüsse. Eintritt ist ab 18 Jahren.

Heilige Nacht Eine heilige aber nicht ganz so stille Nacht wird im Conrad Sohm in Dornbirn gefeiert: Am 24. Dezember von 23 bis 4 Uhr kommen Partyfreunde ganz auf ihre Kosten. Berti Basement, Hedwis, Michael Punch und f4tr4xX bringen so richtig Stimmung auf. Eintritt ist ab 18 Jahren.

Red Nose Overdose Im Rauch Club in Feldkirch heißt es am 24. Dezember ab 21 Uhr “Red Nose Overdose”. Die Party verspricht ein basslastigest Weihnachtswunder mit Geschenken und Specials inklusive Essen.

The Grinch Party Das Mauerwerk in Bürs bietet am 24. Dezember von 21 bis 4 Uhr ein Alternativprogramm zum familiären Weihnachtsfest. DJ Creepy Brick legt auf und das beste Grinch-Kostüm gewinnt. Eintritt ist ab 16 Jahren.

Merry Xmas-Clubbing Im Limo in St. Gallenkirch wird am 24. Dezember von 22 bis 3 Uhr gefeiert. Verrückte Weihnachten heißt das Motto. Ein ganz besonders Schmankerl: Das geilste Kostüm gewinnt. Für Unterhaltung sorgt DJ Chriss MC.