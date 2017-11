Weihnachtsmarkt für die gute Sache

Das Projekt Herzenssache lädt zum alljährlichen Weihnachtsmarkt.

Dornbirn. In den vergangenen Wochen waren wieder rund zehn Mitglieder des Projekts „Herzenssache – Hilfe für Tschernobyl“ im Dauereinsatz in Sachen „Basteln“. Grund: Der alljährliche Weihnachtsmarkt steht vor der Tür und da möchten die engagierten Vereinsmitglieder den Besuchern wieder eine große Auswahl an schönen Advent- und Weihnachtsdekorationsstücken präsentieren. Auch heuer stellen Silvia und Jürgen Kutzer ihre Räumlichkeiten im „Time Out“ gerne zur Verfügung und verwandeln das Café im Wallenmahd einen Tag lang in ein Weihnachtsparadies.

Auch fast drei Jahrzehnte nach der nuklearen Katastrophe in Tschernobyl sind die Folgen des Unglücks noch immer zu spüren. Chatovna liegt am Rande der Sperrzone. Seit vielen Jahren hat es sich die private Initiative unter der Leitung von Christian Bösch zur Aufgabe gemacht, den Kindern aus Chatovna einen vierwöchigen Ferienaufenthalt im Ländle zu ermöglichen. Jährlich verbringen zwischen 30 und 40 Kindern durch Spendenhilfe unbeschwerte Ferientage im Ferienheim Maien in Schwarzenberg. „Damit dies auch 2018 garantiert ist, freuen wir uns über zahlreiche Besucher und fleißige Einkäufer bei unserem Adventmarkt“, so Christian Bösch. Die Auswahl am Sonntag kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wer sich noch mit einem Adventkranz, weihnachtlichen Gestecken und Handarbeiten oder köstlichen Naschereien für die Weihnachtszeit eindecken und dabei Gutes tun möchte, ist im Time Out genau richtig.