Weihnachtsbaum in Rankweils Wald selber schlagen

Es war für rund sechzig Väter und Kindern ein ganz besonderes Erlebnis: Die Aktion „Weihnachtsbaum selber schlagen“ war ausverkauft. „Wir hatten noch viel mehr Anmeldungen aber bei 60 Nennungen war Stopp“, so Organistor Norbert Preg, Mitarbeiter der Marktgemeinde Rankweil. Er zeigte sich voll des Lobes, die Veranstaltung war wieder ein Hit. Die Marktgemeinde Rankweil hat im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe von „Kind und Familie sein in Rankweil“ mit Unterstützung der Agrargemeinschaft Rankweil und der BH Feldkirch (Forstwesen) die glorreiche Idee, dass Väter mit ihren Kindern ihren Christbaum in Rankweils Wäldern selber schlagen können.

Mit Handsäge, festem Schuhwerk, Handschuhe und Meterstab ging es nach der Zusammenkunft am Valduna Friedhof geschlossen zum „Walser Hölzle“, wo richtig schöne Exemplare von Christbäumen besichtigt und dann auch nach Hause abtransportiert wurden. Fichten und Weißtannen standen zur Auswahl. Und nach dem Aussuchen und „Schlagen“ des eigenen Christbaum gab es zur Stärkung eines kleinen Unkostenbeitrag eine Grillwurst vom Lagerfeuer und einen wärmenden Kinderpunsch und Glühwein. Neben Organisator Norbert Preg sorgten Gemeinde-Mitarbeiter Armin Wille, Sport-Gemeinderat Helmut Jenny und Hermann Sönser für die kulinarischen Köstlichkeiten und Ausschank.