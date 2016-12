Weihnachtsbaum für das ehemalige Forum Kaufhaus

Die aktuell an der Baustelle und im Clever Fit-Vorverkaufsbüro arbeitenden Personen erfreuen sich an dem hübschen Christbaum der im Rahmen der inside-Dornbirn-Christbaumversteigerung den Besitzer wechselte. Bauherr August André de Roode, Clever fit-Studio-Projektleiter Amir Omerovic und Clever fit-Geschäftsführer Moritz Mühleck, der Herr über 300 Fitnessstudios ist, ließen den Baum für die gute Sache ersteigern. Im Frühjahr 2017 wird das einstige Kaufhaus wieder rege belebt sein: Clever fit mietet eineinhalb Stockwerke – eine Etage im ersten Stock für Fitness und Kursräume sowie Solarien, Sauna und Massageliegen im zweiten Stock. Die Umbauarbeiten sind rege im Gange, am 20. Jänner wird die erste Baustellenparty mit Kunden und Prominenz gefeiert.