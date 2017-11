Weihnachtsausstellung bei Susanne Gall

In der Galerie und Werkstätte für Gestaltung ist die Auswahl an Besonderheiten groß.

Dornbirn. Jingle Bells und Glühwein passen hier nicht in das Konzept. Last minute Stresseinkauf auch nicht. In der Galerie und Werkstätte für Gestaltung gibt Susanne Gall gutem Design und edlem Kunsthandwerk Raum. Die Absolventin der Universität für angewandte Kunst Wien sucht und findet Besonderheiten von denen sie weiß, dass sie auch ihre Kunden schätzen und mögen. Nützliche oder poetische Sachen aus Papier, Glas oder Textil gibt es in der Hatlerstraße 22 genauso wie Schmuck oder Porzellan. Im ruhigen Ambiente nimmt sich Gall genügend Zeit für die Fragen der Kunden, denn die erlesenen Objekte bringen alle eine Geschichte mit. Die praktischen Dinge haben Witz und Charme und lassen schon beim Aussuchen das Schenken zur Freude werden.