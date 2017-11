Weihnachtliche Vorfreude „hoch drei“

Der Bezauer Advent ist dem Christkind auf der Spur

In Bezau haben sich zum ersten Mal drei Geschäfte zusammengetan und ihre Adventausstellung zur gleichen Zeit abgehalten. Die Möglichkeit in der Bahnhofstraße ein Geschäft nach dem anderen zu besuchen wurde gut angenommen und die Besucher ließen sich in den festlich geschmückten Geschäften auf die kommende Adventzeit einstimmen.

Im neuen Haus von Strubobuob konnten sich die Besucher über eine große Auswahl an traditionell mundgeblasenen Christbaumschmuck, Krippenfiguren aus Holz oder den allseits beliebten Herrnhuter Sternen erfreuen. Bei der Tischkultur stand eine festlich gedeckte Weihnachtstafel und in der Gartenwerkstatt entstand mit kunsthandwerklicher Weihnachtsdekoration ein Vorgeschmack auf die Adventszeit. Nur ein paar Schritte weiter wurde nicht nur das Christkind fündig. Geschenkideen bei Geschenk&Handwerk, vom Christbaumschmuck, Kerzen und Sternen, hochwertige Schmuckstücke, Baby und Kindermode bis hin zur gemütlichen Kuscheldecke war für Groß und Klein Schönes und Passendes zu finden. Floristik, Blumen und Deko im weihnachtlichen Stil, gewunden, gewickelt und gesteckt gab es bei der Blumenfee. Stimmungsvolle Dekoration für den Advent aus frischen, duftenden, winterlichem Grün weckte bei vielen Besuchern die Lust auch ihr Zuhause adventlich zu schmücken.

In stimmungsvollem Ambiente und weihnachtlicher Vorfreude luden die drei Geschäfte bei einem gemütlichen Punsch und feinem Weihnachtsgebäck zum Verweilen und Genießen ein. Mit dem Bezauer Advent wurde die Adventzeit in Bezau eingeläutet, am goldenen Sonntag halten die Geschäfte von 13 bis 17 Uhr geöffnet und bieten wiederum die Möglichkeit entspannt und in Ruhe zum „Christkindlo“.