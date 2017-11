Weihnachtliche Klänge

Konzert mit Chorleiter Paul Faderny.

Dornbirn/Schwarzach/Vaduz. Der Rheinberger Chor Vaduz lädt am kommenden Wochenende (2. und 3. Dezember) zum stimmungsvollen Adventskonzert. Geleitet wird der Chor von Paul Faderny, der unter anderem seit 2007 als Klavierlehrer an der Dornbirner Musikschule tätig ist und neben dem Jugendchor der Musikschule auch als Chorleiter des Männerchors „Die Vogelweider“, des Projektchors „Chorioso“ und beim Rheinberger Chor in Vaduz als Chorleiter fungiert.