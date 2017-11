Weihnachtliche Einstimmung mit Gospel-Rhythmen

Der Lustenauer Chor SingRing lädt zum großen Konzerttag.

Lustenau. Es ist wieder soweit – der erste Advent naht und damit wieder ein „stimmungsvoller“ Höhepunkt in der Lustenauer Vorweihnachtszeit. Für viele Lustenauerinnen und Lustenauer ist es ein Fixtermin, wenn der SingRing alljährlich am ersten Adventsonntag zu den Konzerten ins Hasenfeld lädt. Auch dieses Jahr formiert sich der Chor mit seinen Musikern, um das Publikum gefühlvoll und stimmgewaltig in Richtung Weihnachten zu begleiten. Unter dem Motto “still believe” darf man sich auf romantische Töne ebenso freuen, wie auf den gewohnt mitreißenden Gospelsound, der spätestens beim Evergreen “Ain’t No Mountain High Enough” ausgelassene Stimmung verspricht.

„Da wir uns als Chor mit dem gewissen Mehrwert verstehen, wollen wir mit der Musik auch eine Botschaft transportieren. In Zeiten von Fake News stellt sich die Frage: Was soll ich noch glauben und was nicht?“, erklärt Chorleiter Michael Percinlic. „Wir sagen `still believe` und glauben, dass sich ein Besuch in der Hasenfelder Kirche allemal lohnt“, so Percinlic.

Jugend macht den Auftakt

Eröffnen wird die Konzerte der Jugendchor go(o)d time band und wie in den Vorjahren werden die englischen Texte in poetische Gebärdensprache übersetzt. Im Anschluss an die Konzerte lädt die 4b der Mittelschule Hasenfeld zum Adventszauber auf das Schulgelände. Insgesamt also eine gute Gelegenheit, um so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen.

Veranstaltungstipp:

Adventskonzerte SingRing Gospelchor – „still believe“

Sonntag, 3. Dezember in der Guthirtenkirche Lustenau

Konzertbeginn um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr

Einlass: jeweils eine halbe Stunde vor Beginn

Eintritt: freie Spende

Eröffnung: go(o)d time band