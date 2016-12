Weihnachtlich gsunga für den Stadtrat

Dornbirn. Weihnachtslieder singen ist eine neue Erfahrung für sie. Sie sind Kinder aus Flüchtlingsfamilien und Schüler der Dornbirner Mittelschulen. Im Chor unter der Leitung von Michael Jagg zeigten sie Bürgermeisterin Andrea Kaufmann und dem Stadtrat, was sie gelernt haben. Das kam im Rathaus sehr gut an. „Ihr habt uns mit euren Liedern in eine weihnachtliche Stimmung versetzt“, bedankte sich das Stadtoberhaupt bei den Kindern, nachdem diese voll Begeisterung „Oh Tannenbaum“, „Jingle Bells“ und „Feliz Navidad“ gesungen hatten. Unterstützung boten Musiker der Musikmittelschule Bergmannstraße.

Vielfalt gemeinsam leben

Die Schulleiter der fünf Dornbirner Mittelschulen haben erkannt, dass das gemeinsame Tun und ein Sich-Öffnen der Schlüssel für die erfolgreiche pädagogische Arbeit sind. „Sich öffnen heißt auch, Schüler mit verschiedenen Fähigkeiten und unterschiedlicher sozialer, kultureller, religiöser und sprachlicher Herkunft zu unterrichten“, sagt Ulrike Mersnik, Direktorin der MS Baumgarten. Das Funktionieren der sprachlichen und gesellschaftlichen Integration im Lebensraum Klasse und Schule ist für die Kinder aus Flüchtlingsfamilien sehr wichtig. Vielfalt wird gemeinsam gelebt. Die 50 Kinder profitieren von standortübergreifenden Rahmenbedingungen. Voneinander lernen können sie in Projekten wie zum Beispiel „Dorabirarisch gschpielt“, Dorabirarisch gfeschtat“ oder „Dorabirarisch gsunga“.