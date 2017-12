Weihnachten vor 70 Jahren in Vorarlberg: Maria (84) erinnert sich an eine Zeit als vieles noch anders war

Die Kinder von heute können sich nur schwer vorstellen, wie ihre Großeltern früher Weihnachten gefeiert haben. Wir haben die 84-jährige Maria im Vorderlandhus in Röthis besucht. Sie erzählt uns, wie sie als junges Mädchen Weihnachten erlebt hat.

1946 war Maria 13 Jahre alt. Über diese Zeit zu sprechen, löst bei der 84-Jährigen zahlreiche Emotionen aus. Denn ihre Mutter starb früh und so war die 13-Jährige für den gesamten Haushalt, sowie das Weihnachtsfest bei ihr Zuhause verantwortlich. Umso emotionaler wird Maria als sie sich an ein Weihnachtsfest erinnert, als sie noch Kind sein durfte und ihre Mutter sich um alles kümmerte.

“Meine Mutter konnte kochen, es war unglaublich”

Die Familie von Maria hatte nicht viel Geld. So bekamen die Kinder zu Weihnachten Hosen aus alten Militärmänteln geschenkt. Dafür kam vor den Feiertagen extra ein Schneider bei der Familie vorbei. Am 24. Dezember hat die gesamte Familie zusammen Birnenbrot gebacken. “Im großen Backrohr haben wir bis zu zehn Laib Birnenbrot gemacht”, erinnert sich Maria zurück. Dann ging es für alle außer der Mutter in die Mette. Diese bereitete Zuhause das Weihnachtsessen vor. “An Weihnachten gab es immer Fleisch. Darauf hat mein Vater geachtet. Und meine Mutter hat es ganz besonders zubereitet. Sie konnte kochen, es war unglaublich.” Nur ein Jahr danach änderte sich für Maria alles.