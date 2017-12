Weihnachten bei den Vorarlberger Einsatzkräften

Für die Einsatzkräfte ist auch an Weihnachten Arbeitszeit.

Während die einen Weihnachten bei ihren Familien verbringen, sind andere für die Sicherheit der Vorarlberger im Dienst. Bei den Blaulichtorganisationen setzt man vor allem auf Freiwilligkeit.

Selbst an Weihnachten müssen Polizeiinspektionen, Feuerwachen und Rettungszentralen besetzt sein. Koordiniert werden diese über die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL). “Unser Personalstand schwankt je nach Tageszeit und Wochentag zwischen maximal acht untertags und mindestens drei Mitarbeitern plus zwei auf Bereitschaft in der Nacht”, erklärt Siegfried Marxgut von der RFL.

Besondere Jause in der RFL Alle Diensthabenden hätten sich im Vorfeld freiwillig zu den Feiertagsdiensten gemeldet. In der Leitstelle erwartet die Mitarbeiter durchaus eine weihnachtliche Stimmung. Neben einem Christbaum erwartet die Mitarbeiter am Heiligen Abend eine Überraschung. “Natürlich besorgen sich die diensthabenden Mitarbeiter am Heiligen Abend auch eine besondere Jause und zelebrieren diesen besonderen Dienst – soweit dies das Einsatzaufkommen eben zulässt.”

Weihnachtliche Stimmung In den Polizeidienststellen behandelt man die Weihnachtsfeiertage wie andere Feiertage auch. Dies spiegle sich auch in der Mannschaftsstärke wider, die sich laut Polizeisprecher Horst Spitzhofer in einem niedrigen dreistelligen Bereich bewegt. “Bestimmte Rituale gibt es keine, außer dass versucht wird, auf den jeweiligen Dienststellen und Abteilungen eine weihnachtliche Stimmung herzustellen”, räumt er ein. “Das fängt bei einem Weihnachtsbaum an und erstreckt sich bis auf das Mitbringen von Weihnachtskeksen und ähnlichem.”

Christbaum auf der Stube Ähnlich ist die Situation bei der Rettung. Die Rettungsstandorte seien laut Dienststellenleiter Paul Kräutler weihnachtlich geschmückt, so auch die Rettungszentrale in Feldkirch. Auf jedem Stockwerk befindet sich hier ein Christbaum. Während die Notarzt-Einheiten das gesamte Jahr über von Hauptberuflichen besetzt sind, arbeiten die Einsatzkräfte in den Rettungsfahrzeugen des Roten Kreuz und Arbeiter-Samariterbund hauptsächlich ehrenamtlich.