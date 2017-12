Weihnachten auf der Palliativstation in Hohenems

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit und der Ruhe. In vielen Betrieben ruht die Arbeit über die Feiertage. In einigen Einrichtungen müssen Personen trotz des Heiligen Abends ihren Dienst antreten. Eine davon ist Susanne. Sie arbeitet auf der Palliativstation in Hohenems. Im Gespräch erzählt sie, wie auf der Station Weihnachten gefeiert wird.