Wehrpflichtbefreiung für Polizisten: Sobotka unterstützt Ludescher

“Neue Polizisten wurden schon einmal Ende der 70er-Jahre von der Wehrpflicht befreit. Das wieder zu tun, würde ich wirklich gut finden. Wir werden den Vorschlag des Landespolizeidirektors aufgreifen”, sagt Innenminister Wolfgang Sobotoka im Interview mit den Vorarlberger Nachrichten (Freitagausgabe). LH Markus Wallner werde den Vorschlag in die Landeshauptleutekonferenz einbringen “und wir werden uns in der nächsten Regierung damit befassen”. Sobotka ist sicher sicher, dass dem Bundesheer durch diese Maßnahme nicht viele Präsenzdiener fehlen würden, es aber den Eintritt in den Polizeidienst attraktiver machen könnte.

Kritik von Bundesheer-General Commenda

Vorarlbergs Polizei-Direktor Hans-Peter Ludescher hatte mit dem Vorschlag bundesweit für Aufsehen gesorgt und wurde von Bundesheer-General Othmar Commenda dafür heftig kritisiert. “Der Wehrdienst ist Teil der Bundesverfassung und kann daher auch nicht durch andere Tätigkeiten ersetzt werden”, reagierte General Commenda prompt. Im VOL.AT-Live-Talk verteidigte Ludescher seinen Vorstoß.



Foto: Frederick Sams

