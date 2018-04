Wegwerfen? Nein Danke!

Eröffnung des 1. Reparaturcafés in Koblach

Koblach Am Samstag wurde das erste Reparaturcafé in Koblach eröffnet. Von 9 bis 12 Uhr hieß es in der Mittelschule „Altes und Liebgewonnenes wird wiederhergerichtet oder repariert“. Von manchen Lieblingsstücken trennt man sich schweren Herzens. Wenn sie beschädigt, undicht oder fehlerhaft sind, landen Gebrauchsgegenstände jedoch meist im Müll. Denn die Suche nach einer Reparatur-Werkstatt entwickelt sich zur Odyssee oder die Wiederherstellung ist teurer als ein Neukauf. Schnelle Hilfe bietet ab sofort das Reparaturcafé in Koblach. Dort unterstützen ehrenamtliche Fachleute die Besucher dabei, den Schaden zu beheben. Bei einer Tasse Kaffee wird gemeinsam Hand angelegt.