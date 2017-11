Weggottesdienst in der Kirche St. Martin

Am vergangenen Donnerstag lud die Pfarrkirche St. Martin zu einem ersten Weggottesdienst für Kommunionkinder.

Was bedeutet das Kreuzzeichen? Warum machen wir eine Kniebeuge in der Kirche? Was bedeutet das Licht der Kerze? Diese und viele weitere Fragen wurden beim Weggottesdienst am Donnerstag in der Kirche St. Martin erläutert. Denn gerade vielen Kindern sind die Riten, Gesten und Symbole der Messfeier zunächst einmal fremd und so werden bei diesen speziellen Gottesdiensten den Kommunionkindern die einzelnen Teile der heiligen Messe näher gebracht. In weiterer Folge versammelten sich die Kinder in der Mitte der Kirche und nach der Segnung durch den Pfarrer wurden die Lichter und Kerzen entzündet, mit welchen es dann gemeinsam in einem Kreuzzug durch die Kirche ging. Die Kinder waren mit vollem Eifer und Freude dabei und viele konnten so ihre erste Berührung mit der Kommunion feiern. MIMA