Wegen Verdachts auf Belästigung suspendiert

Disziplinarverfahren gegen Vorarlberger Mitarbeiter eines teilstaat­ lichen Unternehmens, der Reinigungsfrauen belästigt haben soll.

Berührungen und SMS

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, er habe drei Reinigungsfrauen einer Reinigungsfirma belästigt. Eine der Frauen gibt an, er habe ihr gegen ihren Willen im Dienst mehrmals an die Brüste gegriffen und einmal versucht, sie im Aufzug zu küssen. Eine andere Frau sagt, der Kontrolleur habe sie am Oberarm gestreichelt. Eine weitere Frau gab zu Protokoll, der Aufseher habe sie am Arm berührt.