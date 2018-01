Wegen Trump-Besuch: Himmel über Davos wird gesperrt

Verantwortliche des Flughafens Zürich rechnen wegen den Weltwirtschaftsforum mit 1000 zusätzlichen Flugbewegungen in den nächsten Wochen.

Der Schweizer Wintersportort Davos wappnet sich für den überraschend angekündigten Besuch von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum (23.-26. Januar). Die ersten US-Sicherheitsleute landeten bereits in Zürich, wie die Zeitung “Blick” am Donnerstag berichtete. Im Spital Davos habe sich eine US-Vorhut angekündigt, um die Ausstattung in Augenschein zu nehmen, sagte Krankenhauschef Hans-Peter Wyss im Fernsehen. Die Schweizer Luftwaffe donnerte bei einem Übungsflug über den Ort. “Davos muss sich auf das Sturmtief “Donald” gefasst machen”, schrieb die “Neue Zürcher Zeitung”.