Wegen Mordes Verurteilter in NÖ versehentlich entlassen

Fehler führte zu verfrühter Entlassung - © APA (Symbolbild)

Aus der Justizanstalt Gerasdorf in Niederösterreich ist ein wegen Mordes Verurteilter versehentlich bedingt entlassen worden. Er wurde per Anruf zurückbeordert und sitzt wieder in seiner Zelle, bestätigte der stellvertretende Anstaltsleiter Thomas Binder auf Anfrage einen Bericht der Tageszeitung “Heute”. Es sei “ein Fehler” passiert.